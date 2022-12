FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag bis zum Mittag im Kurs leicht gefallen. Zuletzt sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 142,24 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,83 Prozent. In anderen Euroländern verlief der Handel am Rentenmarkt ähnlich.

Nach einem schwachen Auftakt erhielten sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere etwas Rückenwind von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten sendeten allerdings positive Signale: Sowohl die Wirtschaftsstimmung im Euroraum, gemessen an den Einkaufsmanagerindizes, als auch die Sentix-Konjunkturstimmung hellten sich auf. Viele Bankökonomen gehen derzeit davon aus, dass der wirtschaftliche Abschwung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so stark ausfällt wie zunächst befürchtet.

In den USA stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf das Pendant zu den europäischen Einkaufsmanagerindizes, den ISM-Index. Veröffentlicht wird der Indikator für den Dienstleistungssektor. Die Kennziffer ergibt sich aus einer Branchenumfrage und liefert Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur.

/bgf/jkr/stk