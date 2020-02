FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs nachgegeben. Händler nannten die stabilen europäischen Börsen als Grund. Der für den Rentenmarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 174,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,43 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Händler begründeten die Verluste sicherer Anlagen wie Bundesanleihen mit der Stabilisierung an den meisten europäischen Börsen. In Festlandchina dagegen gaben die Börsenkurse stark nach, nachdem die dortigen Märkte erstmals seit den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahresfest wieder öffneten. Grund ist die rapide Verbreitung des neuartigen Coronavirus, die auch in Europa mit marktbestimmend bleibt.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen weitgehend wie erwartet aus. Die Industriestimmung, gemessen an den Markit-Einkaufsmanagerinidizes, hellte sich spürbar auf. Markit-Chefökonom Chris Wiliamson sprach von ersten Anzeichen einer Besserung, nachdem die Industrieunternehmen im vergangenen Jahr stark unter den vielen politischen Risiken gelitten hatten.

Im Nachmittagshandel stehen ähnliche Daten in den USA an. Neben Markit veröffentlicht das ISM-Institut seinen Einkaufsmanagerindex. Dieser gilt als verlässlicher Maßstab für das tatsächliche Wirtschaftswachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt./bgf/jkr/mis