FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Bis zum Abend sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 136,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,27 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Für Verunsicherung sorgt weiterhin die Diskussion über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA durch den US-Kongress. Unterdessen hat sich in den USA das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima stärker als erwartet eingetrübt. Die Universität macht auch die Diskussion über Schuldenobergrenze für die Verunsicherung verantwortlich. Die Inflationserwartungen der Verbraucher sind unterdessen höher als erwartet ausgefallen.

In der Eurozone wurden am Vormittag Inflationszahlen aus Frankreich und Spanien veröffentlicht. Es handelte sich jedoch nur um Detaildaten, die grundlegende Entwicklung war bereits bekannt. In beiden Ländern ist die Inflation, wie auch im gesamten Euroraum, im April wieder etwas gestiegen./jsl/zb