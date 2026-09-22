22.09.2026 08:47:38

Deutsche Anleihen geben nach - Ölpreise steigen nach jüngster Entspannung wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future büßte zuletzt 0,17 Prozent auf 120,81 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,48 Prozent.

Die Ölpreise sind nach den jüngsten Verlusten wieder etwas gestiegen. In New York beginnt mit der Generaldebatte das Treffen der Vereinten Nationen. Dabei will US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Golfstaaten zusammenkommen. Zudem könnte er sich mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian treffen. Außerdem trifft Trump Staats- und Parteichef Xi Jinping, der vom 23. bis 25. September für einen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reist.

"Die Anleger werden auf Fortschritte an der diplomatischen Front achten, wenn Präsident Trump mit den Präsidenten Peseschkian und Xi zusammentrifft", sagte Hamad Hussain, leitender Ökonom bei Capital Economics der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Rückgang der Ölpreise hatte zuletzt die Sorgen vor einem Anziehen der Inflation etwas gedämpft.

Wie bereits zum Wochenauftakt gibt es auch am Dienstag kaum Impulse von Konjunkturdaten. "Die neue Woche hat datenseitig ruhig begonnen. Echte 'market mover' standen nicht zur Veröffentlichung an und auch heute gibt es nur Zahlen, die eher der zweiten Reihe zuzuordnen sind", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar./jha/stk

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