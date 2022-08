FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte etwas weiter unter Druck geraten. Am Donnerstagvormittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 153,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 1,11 Prozent.

Am Anleihenmarkt waren die Renditen zuletzt wegen neu aufgeflammter Inflationssorgen weiter in die Höhe geschnellt, nachdem die Verbraucherpreise in Großbritannien im Juli überraschend stark gestiegen waren. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank sorgte dann für etwas Beruhigung.

Das Protokoll zeige, dass es der Ausschuss "ab einem gewissen Punkt gerechtfertigt findet, die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen zu reduzieren", schrieben die Analysten der Landesbank BayernLB. "Dies war der ausschlaggebende Satz für den Markt, seine Zinserwartungen zurückzuschrauben."

Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins auf der jüngsten Sitzung um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent angehoben. Es war die vierte Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie - und der zweite Anstieg in Folge um 0,75 Prozentpunkte seit dem Jahr 1994. Der Grund für das entschlossene Handeln ist die sehr hohe Inflation.