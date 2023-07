FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 133,66 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,42 Prozent.

Am Vortag hatten Bundeswertpapiere zunächst deutlich zugelegt, die Gewinne schmolzen im Tagesverlauf aber dahin. Auslöser der Kursgewinne waren rückläufige Inflationsdaten aus Großbritannien gewesen. Über fallende Zinserwartungen bewirkten sie auch in anderen europäischen Ländern Kursauftrieb. Im späteren Verlauf sorgte aber die gute Börsenstimmung in den USA für Belastung bei sicheren Anlagen wie Staatsanleihen.

Am Donnerstag stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz. Preisdaten aus Deutschland bestätigen am Morgen das bekannte Bild eines abnehmenden Preisauftriebs. In den USA dürften am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt am bedeutendsten sein. Vor den anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche halten sich die Notenbanker mit öffentlichen Äußerungen normalerweise zurück./bgf/stk