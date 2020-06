FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn weiter zugelegt. Am Montagmorgen stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 175,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,468 Prozent.

Sichere Anlagen standen bei Anlegern hoch im Kurs, nachdem jüngste Nachrichten aus China die Konjunktursorgen der Marktteilnehmer befeuert hatten. In dem Land und auch weltweit wächst die Furcht vor einem erneuten größeren Ausbruch des Coronavirus, nachdem die chinesische Gesundheitsbehörde neue Covid-19-Fälle bestätigt hatte.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China fielen enttäuschend aus: So hatte sich die Industrieproduktion im Mai nicht so stark erholt wie erwartet. Ebenfalls schwächer als von Experten prognostiziert entwickelten sich die Umsätze im Einzelhandel und die Investitionen in Sachanlagen./la/mis