FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 131,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,46 Prozent.

Am Markt ist von einem impulsarmen Handelsauftakt die Rede. Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch auf dem Programm steht. "Die Rentenmärkte bleiben sehr verhalten", kommentierten Anleiheexperten der Dekabank das Handelsgeschehen. Ihrer Einschätzung nach sind bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed keine starken Bewegungen der Renditen zu erwarten.

Obwohl die japanische Notenbank am Morgen zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen angehoben hat, sind die Renditen für japanische Staatsanleihen am Morgen gesunken. Der Leitzins ist nicht mehr negativ und liegt jetzt in einer Spanne zwischen null und plus 0,1 Prozent.

Experte Michael Pfister von der Commerzbank verwies auf die Stellungnahme der Bank of Japan (BoJ) zur Zinsentscheidung. Darin würden "noch einige Zweifel" an einem wirklichen Zinserhöhungszyklus geweckt. "Von daher hat die BoJ zwar einen ersten Schritt aus der ultra-expansiven Geldpolitik vorgenommen, eine deutlich falkenhafte Wende war dies aber nicht", sagte Pfister. Als Falken werden bei Notenbanken Vertreter einer eher straffen Geldpolitik bezeichnet./jkr/lfi/jha/