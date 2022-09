FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag stabil in den Handel gestartet. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 147,70 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,55 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unter dem am Vortag markierten Zweimonatshoch.

Vor dem Wochenende stehen an den Finanzmärkten Daten vom US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Die Zahlen gelten als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Im Laufe des September entscheidet die Fed über den nächsten Schritt. Derzeit ist nicht ganz klar, ob die Währungshüter ihren Inflationskampf mit Zinserhöhungen im bisherigen, hohen Tempo von zuletzt 0,75 Prozentpunkten fortsetzen oder möglicherweise etwas auf die Bremse treten. Letzteres dürfte bei schwachen Zahlen vom Jobmarkt wahrscheinlicher werden./bgf/jha/