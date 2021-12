FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 172,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,24 Prozent.

Derweil hielten sich die Bewegungen hierzulande und auch an den anderen europäischen Anleihemärkten zum Jahresende hin in Grenzen. Wichtige Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht.

Gedämpft wird die Kursentwicklung an den Anleihemärkten, von der Hoffnung, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus nicht so gefährlich ist wie zunächst befürchtet. Allerdings haben die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zuletzt in vielen Ländern Europas zugenommen. Frankreich etwa macht nun angesichts einer Rekordzahl von Corona-Infektionen eine vollständige Impfung zur Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, Restaurants oder für Fernreisen./jsl/he