FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 121,92 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,38 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Bereits am Vortag hatten sich die Anleihekurse kaum verändert und nicht auf die gesunkenen Ölpreise reagiert. Schließlich ist eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht und am Dienstag stiegen die Ölpreise wieder.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen auf den höchsten Stand seit Februar. "Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. Die zuletzt soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze./jsl/he