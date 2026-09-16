16.09.2026 09:55:38

Deutsche Anleihen kaum verändert vor Fed-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,02 Prozent auf 120,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,54 Prozent.

Die zehnjährige Rendite hielt sich knapp unter dem mehrjährigen Hoch, das am Vortag bei 3,57 Prozent erreicht worden war. Am Mittwoch haben die Ölpreise ihren Höhenflug vorerst nicht weiter fortgesetzt und sind leicht gefallen. Damit wurden Inflationserwartungen an den Finanzmärkten nicht weiter geschürt, was den Anstieg der Renditen bremste.

Im weiteren Tagesverlauf warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten viele Analysten, dass er erstmals die Leitzinsen anheben könnte. Auch an den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen.

Bis zur Zinsentscheidung am Abend könnten noch US-Konjunkturdaten für Impulse am deutschen Anleihenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Nachmittag unter anderem Daten zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel./jkr/jha/

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