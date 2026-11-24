FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 122,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,27 Prozent.

Der Bund-Future verteidigte so seine merklichen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag und Montag. Gestützt wurden die Anleihen am Vortag durch die gefallenen Ölpreise, die auch am Dienstag nachgaben. Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte drückten die Ölpreise. Dies dämpfte etwas die Inflationserwartungen.

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvida (NVIDIA) hatte am Montag am deutschen Anleihemarkt nicht für starke Ausschläge gesorgt.

"Die technische Indikatorenlage hellt sich weiter auf", schreiben die Experten der Helaba. Sie verweisen auf den Anstieg des Bund-Futures auf über 122,8 Punkte. "Von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen, erschiene aber verfrüht."

Die Anleger warten jetzt auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland. Die von Bloomberg befragten Volkswirte erwarten im November eine erneute leichte Verbesserung. "Der gesunkene Ölpreis sollte die Unternehmen positiver stimmen, die politischen Querelen dürften die Stimmung aber gedämpft haben", schreiben die Experten der Dekabank.

Die am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland waren unerwartet gestiegen. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen für den November an./jsl/zb