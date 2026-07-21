Deutsche Anleihen: Kaum verändert zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,04 Prozent auf 124,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,15 Prozent.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten halten an. Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.

Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, erfuhr das US-Nachrichtenportal "Axios" aus Quellen. Auch das "Wall Street Journal" berichtete über den Vorschlag. Die Ölpreise gaben ein wenig nach und bewegten den Anleihemarkt kaum.

Am Vormittag werden in Deutschland noch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht. Die Daten werden laut Commerzbank-Volkswirt Hauke Siemßen als Vorbote für die Einkaufsmanagerindizes gesehen, die später in dieser Woche veröffentlicht werden. "Ein schwacher ZEW dürfte nicht ausreichen, um Bunds zu stützen, doch schwache Stimmungsdaten im Laufe der Woche könnten letztendlich ein bullisher Faktor werden", schreibt Siemßen. Die Commerzbank-Volkswirte erwarten ein unverändertes ZEW-Niveau, was weniger optimistisch ist als der Konsens./jsl/jkr/mis