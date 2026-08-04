Deutsche Anleihen: Kaum verändert zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach dem kräftigen Rückgang am Vortag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future trat am Morgen mit 124,78 Punkten praktisch auf der Stelle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,15 Prozent.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg hatte die Ölpreise zum Wochenstart kräftig nach unten gedrückt und damit auch die Sorgen vor Leitzinserhöhungen der führenden Zentralbanken gedämpft. Doch nun wachsen erneut die Zweifel an einer dauerhaften Lösung und die Ölpreise legen wieder zu.

Denn während US-Präsident Donald Trump dem Iran ein neues Ultimatum für Gespräche zur Beilegung des Konflikts setzt, ist in der Straße von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Vor der Küste des Omans traf ein "unbekanntes Geschoss" den Frachter, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte.

Laut Trump geht es in laufenden Gesprächen um die vollständige Öffnung der Meerenge bis diesen Dienstag. Das wäre der Zustand, der vor dem Krieg geherrscht hatte. Eine Rückkehr zum Vorkriegszustand hatte Teheran aber wiederholt abgelehnt. Diplomatische Gespräche mit dem Iran bezeichnete Trump als "letzte Chance". Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg baut der US-Präsident damit die nächste Drohkulisse auf./jha/zb