10.06.2026 10:06:38

Deutsche Anleihen: Kurse bewegen sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.

Die erneute Zuspitzung im Nahen Osten bewegte den Anleihemarkt kaum. Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Der Ölpreisanstieg hielt sich daraufhin allerdings in Grenzen und damit auch die Belastung für den Anleihemarkt.

In der Eurozone werden im weiteren Handelsverlauf keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Ökonomen erwarten im Mai einen Anstieg der Inflationsrate auf 4,2 Prozent. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird. Auf der Sitzung in der kommenden Woche wird allerdings noch keine Veränderung erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen dürfte an diesem Donnerstag ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöhen./jsl/jkr

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Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.

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