14.05.2026 09:55:38

Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 124,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In Deutschland und der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dürfte die internationale Politik das Geschehen dominieren.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Handelsfragen dürften wieder Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.

Am Nachmittag dürften noch Konjunkturdaten aus den USA beachtet werden. So stehen die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Einzelhandelsumsätzen an./jsl/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow schwächer -- ATX deutlich schwächer -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. Der Dow verbucht Abgaben. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen