FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Abwärtstrend der vergangenen Handelstage wurde so vorerst gestoppt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,31 Prozent auf 131,09 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,65 Prozent.

Die Sorge vor einer weiter schwachen konjunkturellen Entwicklung in China bremste die Nachfrage an den Aktienmärkten, während vergleichsweise sichere Papiere wie Bundesanleihen stärker nachgefragt wurden. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hatte zuletzt mehrfach enttäuschende Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung geliefert. Unter anderem belastet eine Immobilienkrise. Am Morgen war bekannt geworden, dass die Preise für Neubauwohnungen in China zuletzt gefallen waren.

Die im Juli stärker als erwartet gestiegene US-Industrieproduktion belastete die Festverzinslichen nicht. Beobachter warten auf das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Man erhofft sich Aufschluss auf das weitere Vorgehen der Fed. Die Notenbank hatte auf ihrer letzten Sitzung im Juli die Leitzinsen zwar angehoben. Das weitere Vorgehen ließ sie jedoch offen./jsl/he