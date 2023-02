FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs gestiegen. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 137,07 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,26 Prozent.

Wirtschaftszahlen aus Frankreich überraschten unter dem Strich positiv. Während die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im Schlussquartal 2022 leicht im 0,1 Prozent wuchs, stieg die Inflation zu Jahresbeginn wieder an.

Eine negative Überraschung wie am Vortag blieb aber aus: Am Montag hatte ein deutlicher Inflationsschub in Spanien für erhebliche Belastung an den Anleihemärkten gesorgt. Hintergrund ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die um so straffer ausfallen dürfte, je höher die Inflationsraten liegen.

Im Tagesverlauf stehen weitere beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Für die Eurozone werden erste Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2022 erwartet. Am Montag war bekannt geworden, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft des Euroraums zum Jahresende überraschend geschrumpft ist. Analysten und Anleger warten jetzt gespannt auf das Resultat für den gesamten Währungsraum./bgf/mis