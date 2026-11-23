FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 122,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,28 Prozent.

Der US-Chipkonzern NVIDIA holt seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit. Die Nachricht sorge für starke Kursgewinne an den Aktienmärkten. Die Anleihekurse wurden jedoch nur vorübergehend belastet und legten zuletzt wieder leicht zu.

Besonders deutlich sind die Renditen französischer Anleihen gefallen. Wie die Sonntagszeitung "La Tribune Dimanche" berichtet, plant Präsident Emmanuel Macron eine Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern. Die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen hatte sich bereits früher für diese Idee ausgesprochen. Le Pen hat laut Meinungsumfragen gute Aussichten, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.

Für Verfassungsänderungen ist in Frankreich allerdings eine Dreifünftelmehrheit im Kongress notwendig. Der Kongress besteht aus beiden Parlamentskammern. Die hohe Staatsverschuldung und die politische Unsicherheit hatten zuletzt die Renditen französischer Staatsanleihen nach oben getrieben.

Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes bewegten den Markt kaum. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.

"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet./jsl/mis