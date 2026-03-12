Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Erholung nach deutlichen Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich nach deutlichen Kursverlusten am Vortag ein wenig erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 126,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,92 Prozent. Im frühen Handel war die Rendite noch zeitweise bis auf 2,95 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 2023 erreicht.

Der Krieg im Iran steht weiter im Blick der Märkte. Die Freigabe von strategischen Rohölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) hat einen erneuten Ölpreisanstieg nicht verhindert. Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht stellte, nehmen die iranischen Streitkräfte immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben.

Nach jüngsten Aussagen von EZB-Vertretern ist an den Finanzmärkten die Erwartung gewachsen, dass die Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen anheben könnte. Dies hatte die Kurse am Vortag deutlich belastet.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Vormittag nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte monatliche Arbeitsmarktbericht war hinter den Erwartungen zurückgeblieben./jsl/jkr/stk