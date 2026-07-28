28.07.2026 10:10:38

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Erneuter Rückgang der Ölpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts erneut gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 125,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent.

Grund für die Kursaufschläge war die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Krieges aufnehmen könnten. Die Ölpreise gaben erneut deutlich nach. Inflationserwartungen wurden so weiter gedämpft.

"Vermutlich versucht die US-Administration mit wirtschaftlichen Konzessionen, den Iran an den Verhandlungstisch zurückzuholen", schreiben die Experten der Dekabank. "Der nächste Schritt in Richtung Deeskalation wären Anzeichen, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen wird."

Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise würde auch die Zinserhöhungserwartungen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) dämpfen. Die US-Notenbank Fed wird an diesem Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird hier von den meisten Experten noch keine Leitzinsänderung erwartet./jsl/mis

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Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.

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