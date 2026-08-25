25.08.2026 17:38:38

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gefallene Ölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,41 Prozent auf 124,33 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank auf 3,20 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach.

Die im Tagesverlauf immer weiter gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse. Im Blick bleibt die Lage im Nahen Osten. In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung das Land komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Nach erneuten Gesprächen des Vermittlers Pakistan im Iran zeigt sich Islamabad aber zuversichtlich. Man habe "sehr positive und produktive Gespräche" mit Irans Präsident Massud Peseschkian geführt, schrieb der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi nach einem Besuch in Teheran auf der Plattform X. Allerdings kamen zuletzt immer wieder ähnliche Aussagen aus Pakistan, ohne das es tatsächlich Fortschritte gegeben hat.

Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für Deutschland hat sich im August stärker verbessert als erwartet. Sowohl die Geschäftserwartungen als auch die Lageeinschätzungen wurden positiver bewertet.

"Insgesamt sind die konjunkturellen Perspektiven in Deutschland solide, der Ausblick bleibt jedoch vor dem Hintergrund des anhaltenden Nahost-Konflikts und der hohen Energiekosten unsicher", schreibt Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. "Dürre und Niedrigwasser stellen ebenfalls Belastungsfaktoren dar." Die Daten bewegten den Anleihemarkt nur kurzzeitig./jsl/he

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