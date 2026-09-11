Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben angesichts des Rückgangs der Ölpreise am Freitag etwas zugelegt. Die Kurse unterbrachen so ihren jüngsten Abwärtstrend. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 120,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,50 Prozent. Sie hatte in der Nacht noch mit 3,51 Prozent ein Mehrjahreshoch erreicht.

Die Renditen hatten an den vergangenen Tagen einen Höhenflug hingelegt. Die Verschärfung der Lage im Nahen Osten und die stark gestiegenen Rohölpreise trieben die Inflationserwartungen an. Am Freitag beruhigte sich die Lage bei den Ölpreisen und der Preis für die Nordseesorte Brent sank etwas unter seine jüngsten Höchststände. Der Iran und Staaten am Persischen Golf wollen an diesem Montag über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen. Eine nachhaltige Entspannung der Lage im Nahen Osten ist aber nicht in Sicht.

Angesichts der Inflationsgefahren hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. "Zwar hielt sich EZB-Präsidentin Lagarde während der Pressekonferenz gewohnt bedeckt, die EZB sieht die Inflation im Euroraum jedoch selbst im Basisszenario für längere Zeit über dem Zielwert", heißt es bei der Dekabank. Deshalb preise der Markt sogar etwas mehr als einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende ein. "Die geopolitische Entwicklung bleibt für den Markt der größte Unsicherheitsfaktor: Entspannt sich die Lage im Nahen Osten und bleiben Zweitrundeneffekte aus, wäre eine zusätzliche Straffung überflüssig."

Die am Nachmittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA bewegten den deutschen Anleihemarkt kaum. Die Jahresinflationsrate verharrte im August mit 3,4 Prozent deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. An den Finanzmärkten wird zunehmend eine Leitzinserhöhung in der kommenden Woche erwartet.

"Die US-Notenbank hat bereits Signale gesendet, dass sie die Zinsen anheben könnte, wenn der Inflationstrend sich nicht rasch abschwächt", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. "Jetzt muss sie eigentlich springen. Bei der Sitzung am Mittwoch dürfte sie den Leitzins um 25 Basispunkte anheben."/jsl/stw