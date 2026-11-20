FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Die Anleihen profitierten von der Schwäche an den Aktienmärkten. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 122,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,34 Prozent.

Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren angesichts der Schwäche der Aktienmärkte als sichere Alternative gefragt.

Der Preisdruck in Deutschland bleibt unterdessen hoch. So beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts des hohen Preisdrucks im gesamten Währungsraum ihre Leitzinsen im Dezember anheben wird.

Die Experten der Landesbank Helaba halten jedoch die Erwartungen an künftige Zinserhöhungen durch die EZB für zu ambitioniert. "Die Inflation in der Eurozone ist zwar deutlich zu hoch, sie dürfte aber im Verlauf des kommenden Jahres dank niedrigerer Energiepreise und günstiger Basiseffekte zurückgehen", heißt es in einem Kommentar. "Zudem scheinen die Inflationserwartungen fest verankert zu sein."/jsl/mis