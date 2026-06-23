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23.06.2026 17:26:38
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an Aktienmärkten stützt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,33 Prozent auf 126,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,91 Prozent.
Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea.
Bereits am Montag waren die Anleihekurse gestiegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen etwas gedämpft./jsl/jha/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.