FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Mittag Kursgewinne verbucht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,25 Prozent auf 130,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,60 Prozent. Sie liegt damit etwas unter ihrem am Vortag markierten Höchststand seit November.

Der Handel am Vormittag fiel in Europa unspektakulär aus. Am Morgen hatte die Zentralbank Japans ihre im internationalen Vergleich lockere Linie bestätigt. Der Leitzins liegt damit weiterhin in einer Spanne 0 bis 0,1 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet, nachdem sich die Währungshüter erst im März von ihrer jahrelangen Negativzinspolitik verabschiedet hatten. Auch ihre Anleihekäufe wollen die Währungshüter unverändert fortsetzen.

Am Nachmittag rücken Preisdaten aus den USA in den Mittelpunkt. Die Regierung veröffentlicht den von der US-Notenbank Fed besonders beachteten Preisindex PCE. Die Federal Reserve macht gegenwärtig keine Anstalten, sich auch nur ein Stück weit von ihrer straffen Geldpolitik zu verabschieden. Sie verweist auf die hartnäckige Teuerung. An den Finanzmärkten sind die Zinssenkungserwartungen deutlich zurückgenommen worden./bgf/jkr/stk