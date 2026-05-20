20.05.2026 10:36:39

Deutsche Anleihen: Kursgewinne zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 124,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,17 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse ein wenig. Der Iran-Krieg und die Ölpreise bleiben das bestimmende Thema. Grundliegende Neuigkeiten mit Blick auf den Iran-Krieg gab es in der Nacht zum Mittwoch allerdings nicht.

Trotz der leichten Erholung bei den Anleihekursen belasten die gestiegenen Inflationsgefahren tendenziell den Anleihemarkt. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs und höherer Metallpreise so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Anstieg fiel stärker aus als von Volkswirten erwartet. Am Vormittag werden noch die Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone für den Monat April veröffentlicht. Es handelt sich aber nur um eine zweite Schätzung. In der Erstschätzung hatte die Inflation mit 3,0 Prozent den höchsten Stand seit September 2023 erreicht./jsl/stk

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