29.12.2025 10:24:38

Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,12 Prozent auf 127,61 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,85 Prozent.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es werden im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Daten veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Handelsvolumen sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht./jsl/jkr/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt zum Wochenstart leicht nach. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen