FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Bis zum Nachmittag sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,51 Prozent auf 134,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,53 Prozent. Erstmals seit dem Jahr 2008 stieg die Rendite zweijähriger Anleihen über drei Prozent und lag zuletzt bei 3,008 Prozent

Erwartungen auf deutlichere Zinsschritte der US-Notenbank wurden nach Konjunkturdaten verstärkt. Der Preisindex PCE, der von der Fed besonders beachtet wird, stieg deutlicher als im Dezember. Die Jahresrate fiel zudem höher aus als erwartet. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter anzuheben, dürfte damit steigen. Zudem hat sich das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen, stärker als bisher ermittelt, aufgehellt.

Die Wachstumszahlen aus Deutschland enttäuschten am Morgen. So ist die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft und damit doppelt so stark wie bisher bekannt. "Die Reallöhne schrumpfen, die privaten Haushalte sind weiterhin zum Sparen genötigt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Und auch die Bauwirtschaft wird vorerst nicht auf bessere Zeiten setzen können. "Die deutsche Wirtschaft wird auch im ersten Quartal im Rückwärtsgang bleiben", kommentierte Gitzel./jsl/zb