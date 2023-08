FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gefallen. Zuletzt sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,60 Prozent auf 132,21 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,55 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen schwach aus. Die Industriestimmung trübte sich im Juli weiter ein und sank auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. "Es sieht so aus, als ob die Rezession im Verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone noch länger anhält", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Aufgrund ihres hohen Industrieanteils ist die deutsche Wirtschaft besonders betroffen.

Der am Nachmittag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie zeigte zwar einen leichten Anstieg. Er blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und signalisiert weiterhin eine wirtschaftliche Abschwächung. "Der ISM-Index hat sich verbessert, bleibt aber klar im Schrumpfungsbereich und hinter den Erwartungen zurück, sodass die Perspektiven des Sektors weiterhin getrübt sind", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Deutlich nach unten ging es mit den Kapitalmarktzinsen in Australien. Die Zentralbank des Landes ließ den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert. Fachleute hatten mehrheitlich auf eine leichte Straffung gesetzt. Die Notenbank hatte ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was ihr im Land viel Kritik eingebracht hat. Hintergrund ist, dass sie noch relativ kurz vor der ersten Zinsanhebung im Frühjahr 2022 stabile Zinsen versprochen hatte./jsl/he