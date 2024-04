FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 131,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,49 Prozent.

Am Nachmittag belasteten robuste Wirtschaftsdaten aus den USA die Anleihekurse. So sind in der vergangenen Woche weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden als erwartet. Zudem hellte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia stärker als erwartet auf. Zuletzt ist die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank angesichts robuster Wirtschaftsdaten und einer hartnäckigen Inflation ihre Leitzinsen länger als bisher erwartet hochhalten könnte.

Die Bundesbank gibt sich unterdessen etwas zuversichtlicher für die konjunkturelle Entwicklung. "Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im ersten Quartal leicht zugenommen haben", heißt es im jüngsten Monatsbericht. Bis zuletzt war die Notenbank von einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn ausgegangen. Es sei aber noch nicht ausgemacht, dass sich der Anstieg der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal fortsetzen werde./jsl/he