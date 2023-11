FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 130,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,60 Prozent.

Preisdaten aus Deutschland bestätigten am Morgen die bekannte Entwicklung eines rückläufigen Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise sanken im Oktober erneut kräftig. Allerdings fiel der Rückgang mit elf Prozent nicht ganz so hoch aus wie im Vormonat, als ein Rekord markiert wurde. Ausschlaggebend für die deutlichen Preisrückgänge ist ein statischer Basiseffekt, der aber schwächer wird.

In Portugal und Italien sanken die Renditen gegen den Trend in der Eurozone . Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Portugal am späten Freitagabend um zwei Stufen auf "A3" angehoben. Für Italien wurde die Bonitätsnote kurz vor dem Wochenende zwar bestätigt, gleichzeitig jedoch der Ausblick von "negativ" auf "stabil" angehoben. Die Anleihen der beiden Länder werden dadurch für Investoren attraktiver.

In den USA werden am Nachmittag nur wenige Daten erwartet. Der Sammelindex an Frühindikatoren aus den USA wird an den Märkten meist nur zur Kenntnis genommen, weil die grundsätzliche Entwicklung durch die Einzelindikatoren bereits bekannt ist./jsl/bgf/jha/