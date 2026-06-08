08.06.2026 10:30:40

Deutsche Anleihen: Kursverluste - deutlich gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag belastet durch die deutlich gestiegenen Ölpreise nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,19 Prozent auf 125,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,06 Prozent.

Die Lage im Nahen Osten hat sich erneut verschärft. Dies belastete die Kurse. Iran und Israel haben sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. US-Präsident Donald Trump zeigt sich jedoch zuletzt weiterhin zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen könne.

Die deutlich gestiegenen Ölpreise schürten erneut Inflationserwartungen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird.

Der überraschend starke Rückgang bei den deutschen Industrieaufträgen im April bewegte den Anleihemarkt kaum. Der Auftragseingang sank im April im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 3,8 Prozent. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet./jsl/stk

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