Deutsche Anleihen: Kursverluste - Entspannung am französichen Anleihemarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Vormittag um 0,20 Prozent auf 121,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,37 Prozent.

Entspannt hat sich die Lage am französischen Anleihemarkt. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Frankreich unerwartet bestätigt. Die Bonitätsnote bleibe unverändert bei "Aa3". Am Markt war wegen der angespannten Haushaltslage und der jüngsten gewaltsamen Proteste gegen eine geplante Sparpolitik damit gerechnet worden, dass Moody's den beiden anderen wichtigen Ratingagenturen S&P und Fitch folgt und die Kreditbewertung ebenfalls senkt.

Die Rendite für zehnjährige französische Staatsanleihen fiel um 0,06 Prozentpunkte auf 4,95 Prozent. Mittelfristig ändert die Rating-Entscheidung laut Analysten der Dekabank aber wenig: Der Haushalt in Frankreich werde weiter verhandelt, "womit die EZB-Pressekonferenz am Donnerstag der nächste relevante Treiber sein wird."

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den deutschen Anleihemarkt kaum. Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im Oktober trotz gestiegener Energiepreise verbessert. Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. "Der ifo-Geschäftsklimaindex macht Hoffnung, dass sich die Konjunkturerholung im kommenden Jahr fortsetzen wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die gute Auftragssituation und die jetzt auch sichtbaren Effekte des Infrastrukturprogramms der deutschen Bundesregierung hellen die Unternehmensstimmung spürbar im verarbeitenden Gewerbe auf."/jsl/jkr/stk