FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,23 Prozent auf 121,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,40 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In der Eurozone bestätigten Aussagen von Notenbankvertretern die Erwartungen einer Zinserhöhung im Dezember. Die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen "kräftigen" Anstieg der Inflationsrate in Deutschland. "Vor allem aufgrund der militärischen Konflikte im Nahen Osten überwiegen weiterhin die Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick", heißt es im Monatsbericht der Notenbank.

Emmanuel Moulin, Gouverneur der französischen Notenbank, sagte, die Inflation im Euroraum sei nach wie vor "zu hoch". "Sie liegt im Euroraum bei rund 4 Prozent und damit deutlich über unserem Ziel - nämlich doppelt so hoch wie unser Ziel von 2 Prozent", sagte Moulin, der auch im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet, dem Fernsehsender CNBC. "Derzeit treibt der Ölpreis die Inflation weiterhin an."

Moulin sagte erneut, dass es an Frankreich liege, seine hohe Verschuldung und sein hohes Defizit in den Griff zu bekommen, und dass es derzeit nicht angebracht sei, dass die EZB eingreife. Angesichts der hohen Verschuldung Frankreichs und einer Regierung, die ohne Mehrheit im Parlament agiert, sind die Renditen am französischen Anleihemarkt zuletzt deutlich gestiegen. An den vergangenen Tagen entspannte sich die Lage etwas. Nach den Aussagen von Moulin zogen die Renditen am Donnerstag allerdings wieder deutlich an./jsl/he