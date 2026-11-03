Deutsche Anleihen: Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts gestiegener Rohölpreise gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 122,5 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,31 Prozent.

Deutlich gestiegenen Rohölpreise erhöhten die Inflationserwartungen und belasteten die Anleihekurse. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die USA Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus angegriffen, was die Ölpreise nach oben trieb. Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump.

Mit den erneut gestiegenen Ölpreisen wachsen auch wieder Inflationsrisiken. Dies verstärkt die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank.

Im Blick des Anleihemarktes stehen auch die Zwischenwahlen in den USA. "Eine demokratische Kontrolle des Kongresses sollte per Saldo Treasury-positiv sein", schreiben Experten der Commerzbank. "Mit der Budgethoheit im Repräsentantenhaus würde der Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben sinken." Allerdings sollte auch das Risiko einer erneuten Schließung der Regierungsbehörden (Shutdown) am 11. Dezember zunehmen./jsl/jkr/zb