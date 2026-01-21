Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Trump-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Rede von US-Präsident Donald Trump etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 127,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,88 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Trump hat sich im Grönlandstreit wenig kompromissbereit gezeigt. Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wiederholte er seine Forderung, dass Grönland von den USA zum Schutz der Welt übernommen werden müsse. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen "sofortige Verhandlungen". Mit wem, sagte er nicht. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit." Zur Beruhigung trug laut Händlern bei, dass Trump seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten nicht erneuerte.

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. Zwar seien mögliche Folgen neuer Zölle auf die Preisstabilität "ziemlich unklar". Mehr Sorge würden hingegen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum bereiten, sagte Nagel in einem Fernsehinterview am Rande des Treffens in Davos.

Deutlich gestiegen sind hingegen die Kurse japanischer Anleihen. Diese waren am Dienstag stark unter Druck geraten. Bei vorgezogenen Neuwahlen wird am Markt eine größere Mehrheit für die amtierende japanische Regierungschefin Sanae Takaichi erwartet. Diese hätte es dann leichter, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Dies verunsicherte die Finanzmärkte . Der japanische Finanzminister Satsuki Katayama hatte am Dienstag vergeblich versucht, die Finanzmärkte zu beruhigen./jsl/he