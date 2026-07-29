Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,28 Prozent auf 124,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,15 Prozent.

An den vergangenen Tage hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg die Anleihekurse noch gestützt. Neue Angriffe im Nahen Osten überschatten die laufenden diplomatischen Bemühungen und trieben die Ölpreise erneut in die Höhe. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem Vergeltung für den jüngsten iranischen Angriff an. Die anhaltende Unsicherheit und die wieder gestiegenen Ölpreise stützen die Inflationserwartungen.

Am deutschen Rentenmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Fed, die am Abend erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden./jsl/he