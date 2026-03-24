Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Beobachter verwiesen auf die Ölpreise, die nach dem deutlichen Rückgang am Vortag wieder gestiegen sind. Der richtungweisende Euro-Bund-Future ging um 0,16 Prozent auf 125,40 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent. Am Montag hatte sie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

Die Unsicherheit, wie es im Iran-Krieg weiter geht, bleibt hoch. Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Angriffe weiter.

Am Vortag hatte Trump angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" bezeichnet. Dies hatte die Ölpreise nach unten gedrückt, die Inflationssorgen gedämpft und die Anleihekurse vorübergehend gestützt. Allerdings hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementiert, dass es Verhandlungen gegeben habe. Am Dienstag stiegen die Ölpreise auch wieder.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat unterdessen nachgegeben. Während sich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März eintrübte, hellte er sich für die Industrie trotz des Iran-Kriegs auf. "Doch die bessere Beurteilung könnte sogar mit dem Kriegsausbruch zusammenhängen", warnt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Wie einige von S&P Global befragte Unternehmen angaben, seien vorgezogene Einkäufe aufgrund befürchteter Lieferunterbrechungen vorgenommen worden, was den Auftragseingang verbessert habe."/jsl/jha/