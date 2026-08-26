26.08.2026 10:44:38

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schnabel signalisiert EZB-Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) belasteten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 124,39 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 3,20 Prozent.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat sich für höhere Leitzinsen zur Eindämmung der Inflationsrisiken ausgesprochen. Beim aktuellen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehre, sagte Schnabel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein." An den Finanzmärkten gilt eine Leitzinsanhebung im September fast als sicher.

Der Kursrückgang ist auch eine Gegenbewegung nach den deutlichen Aufschlägen am Vortag. Am Dienstag hatten bereits gesunkene Ölpreise den Kursen Auftrieb verliehen, nach diplomatische Bemühungen zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Der Iran und der Oman führen laut einer Meldung der Oman News Agency Gespräche zur Einrichtung eines "vorübergehenden gemeinsamen Seekorridors". Seit Wochenbeginn geben die Ölpreise weiter deutlich nach. Inflationserwartungen wurde so etwas gedämpft./jsl/jkr/stk

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