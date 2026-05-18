18.05.2026 10:32:38

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 124,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,17 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Ölpreise. Diese schüren die Inflations- und Zinserwartungen. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump droht mit einer Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein. Ein iranischer Militärsprecher warnte laut Nachrichtenagentur Tasnim, jede neue "Torheit" der USA werde "noch vernichtendere und schwerere Schläge" zur Folge haben.

Bereits am Freitag hatten die Kurse nachgegeben. "Ein Faktor war, dass sich die Erwartungen an den Gipfel in Beijing als zu hoch herausstellten", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. "Zwar war der Ton freundlich, ein bedeutender Handelsabschluss oder gar eine Lösung in der Situation im Nahen Osten blieben aus." Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl/nas

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen