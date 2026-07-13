Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Grund für die Kursabschläge sind die gestiegenen Rohölpreise. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,10 Prozent auf 125,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,08 Prozent.

Das US-Militär hat erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende Zielobjekte mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen deutscher Zeit auf der Online-Plattform X mit. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren.

Die merklich gestiegenen Ölpreise schürten erneut Inflationserwartungen. Dies spricht eher für steigende Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Im weiteren Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Im weiteren Wochenverlauf dürften insbesondere die Verbraucherpreisdaten aus den USA beachtet werden, die am Dienstag anstehen. Zudem wird US-Notenbankchef Kevin Warsh vor dem US-Kongress sprechen. "Wir erwarten von der Warsh-Rede nicht viel, weil er Forward Guidance strikt ablehnt", schreiben die Experten der Dekabank. /jsl/stk