FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Ein starker Anstieg der Ölpreise schürte Inflationssorgen und belastete die Anleihekurse. Bis zum Mittag sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,40 Prozent auf 135,66 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,31 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am Wochenende hatte der Ölverbund Opec+ überraschend eine Kürzung der Fördermenge angekündigt. "Mit dem Schritt versucht die OPEC+, sich für eine konjunkturelle Abschwächung der Nachfrage in den USA und Europa zu positionieren", erklärten Experten der Dekabank die Entscheidung. Die Ankündigung hatte einen deutlichen Anstieg der Ölpreise zur Folge. Die Anleihekurse wurden belastet, da Sorgen vor einer hartnäckig hohen Inflation und weiter steigenden Zinsen sich verstärkten.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Konjunkturdaten aus den USA den Markt bewegen. So wird mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie der wohl am meisten beachtete Frühindikator in den USA veröffentlicht./jsl/jkr/jha/