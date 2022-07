FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nachgegeben. Am Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 154,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,04 Prozent. Am Freitag war sie erstmals seit Ende Mai kurz unter die Marke von ein Prozent gefallen.

Belastet wurden die Anleihen durch die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten. In den vergangenen Wochen hatten Bundeswertpapiere einen Teil ihrer deutlichen Verluste aus den Monaten zuvor wettmachen können. Ausschlaggebend sind zunehmende Konjunktursorgen, die auch die marktseitigen Inflationserwartungen deutlich haben fallen lassen.

Das enttäuschend ausgefallene Ifo-Geschäftsklima stützte die Anleihen nicht nachhaltig. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. "Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Der massive Einbruch des Ifo-Geschäftsklimas spiegelt vor allem die Angst der deutschen Unternehmen vor einer Gaskrise wider", kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Das Ifo-Geschäftsklima deutet nun wie der Einkaufsmanagerindex klar auf einen Abschwung der deutschen Wirtschaft hin. Wie schlimm es am Ende kommt, liegt leider vor allem in Putins Händen." /jsl/bgf/jha/