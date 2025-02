Deutsche Anleihen: Kursverluste - Trump-Zölle bewegen kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,19 Prozent auf 133,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,39 Prozent.

Die Reaktionen auf die Zollbeschlüsse von US-Präsident Donald Trump hielten sich in Grenzen. Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht. Der Republikaner unterzeichnete dazu zwei Anordnungen im Weißen Haus und sagte, die Zölle sollten ausnahmslos für Einfuhren aus allen Staaten gelten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat daraufhin Gegenmaßnahmen angekündigt. "Die Märkte scheinen gegenüber beunruhigenden Trump-Schlagzeilen allmählich abzustumpfen", kommentierte Christoph Rieger, Volkswirt bei der Commerzbank.

Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht. US-Notenbankchef Jerome Powell wird am Nachmittag vor dem Bankenausschuss des Senats sprechen. "Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass er mit Blick auf Zinssenkungen der Fed von der zunächst abwartenden Haltung abweichen wird", kommentierten Experten der Dekabank./jsl/jkr/stk