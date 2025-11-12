12.11.2025 10:25:38

Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zu Handelsbeginn nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 129,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Daten zur Preisentwicklung in Deutschland haben die Kurse nicht bewegt. Im Oktober hatte sich die Inflation leicht auf 2,3 Prozent abgeschwächt. Es handelte sich allerdings nur um eine zweite Schätzung und eine erste Erhebung wurde wie erwartet bestätigt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. "Heute bleibt der Datenkalender leer, einzig die Reden diverser EZB- und Fed-Vertreter könnten die Zinserwartungen beeinflussen", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet.

Zumindest könnte es bald wieder mehr Konjunkturdaten aus den USA geben. Das US-Repräsentantenhaus berät am Mittwoch (18.00 Uhr deutscher Zeit) über einen Übergangshaushalt und damit ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte.

Seit dem 1. Oktober werden viele Behördenmitarbeiter nicht mehr bezahlt, Tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und Millionen US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr, weil ohne beschlossenen Haushalt kein Geld fließt. Es ist der längste Shutdown der US-Geschichte./jsl/jkr/mis

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen