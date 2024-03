FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag in einem weitgehend impulslosen Handel mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 132,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,34 Prozent.

Der Wochenbeginn am Rentenmarkt verlief unspektakulär. Entscheidende Wirtschaftsdaten wurden nicht veröffentlicht. Auch aus den Zentralbanken gab es zunächst keine wichtigen Nachrichten.

Für den Nachmittag haben sich einige Vertreter aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve mit Redebeiträgen angekündigt. Bisher lautet die offizielle Linie, dass im Jahresverlauf angesichts der rückläufigen Teuerung eine Lockerung der aktuell straffen Geldpolitik zu erwarten ist. Allerdings sind bisher Zeitpunkt und Ausmaß unklar.

Am Nachmittag werden zudem Zahlen vom US-Immobilienmarkt erwartet. Die dortige Entwicklung ist für den Kurs der Fed von Bedeutung, weil deren Zinspolitik große Auswirkungen auf den Häusermarkt hat. Zudem wirken die Immobilienpreise über Vermögenseffekte auf den konjunkturell wichtigen Konsum der privaten Haushalte./bgf/lfi/jha/