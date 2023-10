FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren zum Wochenausklang gefragt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Freitagmittag um 0,80 Prozent auf 129,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent. Sie liegt damit klar unterhalb des in der vergangenen Woche markierten 12-Jahres-Hochs von 3,02 Prozent.

Marktteilnehmer erklärten die rege Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Zudem rückte die Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel wieder stärker in den Fokus. So warnte der iranische Außenminister vor einer Ausweitung des Konflikts, sollte die Blockade des Gazastreifens fortdauern.

Noch am Donnerstag hatten Inflationsdaten aus den USA für Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten gesorgt. Die Teuerung ist im Trend zwar rückläufig, sinkt aber nur langsam. An den Finanzmärkten werden daher weitere Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed nicht ausgeschlossen. Die Renditen an den Anleihemärkten erhielten dadurch einen Schub. In den Tagen zuvor hatten sich dagegen mehrere hochrangige Fed-Vertreter eher in Richtung stabile Leitzinsen geäußert./bgf/la/men