FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed wenig bewegt. Im Mittagshandel ging es in einem insgesamt impulsarmen Handel leicht nach oben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 176,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,45 Prozent.

Die Anleger warten auf Beschlüsse der US-Währungshüter, deren Veröffentlichung am Abend auf dem Programm steht. Obwohl die Inflationsrate in den USA im Juni auf 5,4 Prozent gestiegen ist und damit deutlich über die von der US-Notenbank anvisierte Zielmarke von zwei Prozent, wird am Markt noch nicht mit einer geldpolitischen Trendwende gerechnet. Es werden allenfalls leichte Änderungen in der Stellungnahme der Fed erwartet.

Im geldpolitischen Ausschuss der Fed dürfte nach Einschätzung von Experten zwar eine Diskussion über einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik stattfinden. Ökonomen rechnen am Abend aber noch nicht mit einem klaren Signal zur Rückführung der Anleihekäufe./jkr/jha/